Tuchel confirma saída de Rüdiger do Chelsea: «É uma decisão sua, estamos de mãos atadas»

Antonio Rüdiger vai abandonar o Chelsea no final da presente temporada. A informação foi ontem veiculada por alguns meios desportivos ingleses e hoje confirmada por Thomas Tuchel. Em declarações à 'Sky Sports', o treinador dos blues revelou que a decisão da separação entre as duas partes foi tomada pelo próprio jogador.

"Contou-me [que queria sair] há uns dias numa conversa privada. Tentámos de tudo mas não é possível [mudar o rumo dos acontecimentos]. Agora estamos numa situação em que não podemos fazer muito mais face às sanções que sofremos e Toni [Antonio] vai mesmo embora. Temos as mãos atadas. Não sei qual seria o desfecho sem as sanções, mas esta é a sua decisão", disse o técnico campeão europeu pelo Chelsea.

De acordo com o 'The Athletic', Rüdiger terá rejeitado uma oferta de contrato de 230 mil euros semanais por parte do Chelsea, que faria do central o defesa mais bem pago da história do clube.

Rüdiger tem agora 'carta branca' para negociar com qualquer clube.