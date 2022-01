Tuchel e a situação de Lukaku: «Vamos decidir amanhã...»

Chelsea e Liverpool empataram () este domingo em Stamford Bridge, para a 21ª jornada da Premier. Depois do encontro, Thomas Tuchel elogiou o que "quase foi uma reviravolta perfeita" dos blues, que aos 26' perdiam 2-0 com golos de Mané e Salah. Lukaku ficou de fora da convocatória, depois das declarações em que diz estar insatisfeito em Londres e com desejo de regressar ao Inter Milão."É nosso jogador. Há sempre a possibilidade de voltar atrás. Vamos esclarecer isto em privado e assim que tomarmos uma decisão, e o Romelu a conhecer, vocês também a conhecerão. Não é algo para discutir agora. Se vai voltar nos próximos jogos? Vamos ver. Vamos decidir amanhã. Vamos ter uma reunião e iremos informá-los", disse o treinador do Chelsea, que afastou o belga mas certamente deseja alterar o mau ambiente criado.Questionado sobre o encontro, Tuchel valorizou o adversário. "Nunca seremos tão arrogantes e dizer que era uma vitória obrigatória contra o Liverpool. Temos que lutar muito em todos os jogos, e contra o Liverpool duas ou três vezes mais. Cometemos erros enormes, infelizmente, porque começamos muito fortes", afirmou o treinador dos blues."Eles têm qualidade para punir. Tivemos alguns problemas na finalização, na tomada de decisão para criar mais chances. O golp trouxe de volta a confiança e qualidade. Foi quase uma reviravolta perfeita no primeiro tempo para dar a volta por cima", frisou Tuchel, que viu o Chelsea empatar ainda nos 45 minutos iniciais, através de Kovacic e Pulisic."Foi difícil. No final, adoraríamos ter algumas mudanças de forma pró-ativa. Mas as substituições foram sempre por causa de lesões, reagindo para cuidar de problemas que nos custam no momento de vencer esses jogos", realçou.O Chelsea segue no segundo lugar da Premier League, com 43 pontos, um a mais que o Liverpool, na terceira posição com um jogo a menos. O líder Manchester City vai com 53 pontos.