Tuchel e a Superliga europeia: «Estou aqui para disputar as provas mais difíceis da Europa»

Thomas Tuchel comentou esta segunda-feira o facto de o Chelsea ser um dos 12 fundadores da Superliga europeia. O treinador alemão confessou que desconhecia as intenções de Roman Abramovich em disputar a prova, mas garantiu que está apenas focado em levar os londrinos a conquistar títulos.





"Só soube disto ontem. Estou aqui para disputar as provas mais difíceis da Europa. É isso que adoro fazer e é por isso que estou no Chelsea. Confio no meu clube para tomar as decisões certas, mas ainda é muito cedo para julgar o que quer que seja. Todos têm de desempenhar o seu papel. O meu é ser treinador e estar focado e amanhã temos um jogo importante", assinalou o técnico dos blues, na antevisão da receção ao Brighton, para a 32.ª jornada da Premier League."Há muitos comentários, argumentos e opiniões. Não quero envolver-me nisso porque não conheço os detalhes. Eu e os meus jogadores não estivemos envolvidos nesta tomada de decisão. Temos de lutar pelos objetivos que ainda temos época, esse é o meu trabalho e o dos jogadores. Toda a gente está a comentar o assunto, talvez seja impossível para os jogadores não serem influenciados por isso, mas ainda é muito cedo para sabermos", acrescentou Tuchel.