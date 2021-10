Tuchel: «É mais fácil treinar Lukaku do que Neymar ou Mbappé»

Thomas Tuchel participou numa iniciativa da 'Gazzetta dello Sport' e amanhã, na revista 'Sportweek', o jornal italiano vai publicar uma reportagem com o treinador alemão do Chelsea, que trabalhou até ao verão de 2020 no PSG. Mas o jornal 'As' já partilhou alguns excertos do trabalho, onde o técnico confessa que sonhava "ser um jogador de top, ou um qualquer do Barcelona".





A carreira de jogador não vingou e Tuchel acabou por ir parar aos bancos. Definiu o PSG e o Chelsea como "duas equipas que são os antípodas em termos de estilo e de organização". Em Paris, recorda, exerceu funções "de ministro do desporto", lembrando que como treinador teve de "gerir também os familiares e os amigos das estrelas"."É mais fácil treinar Lukaku do que Neymar ou Mbappé", considerouTuchel, admitindo que em Londres trabalha de "forma mais tranquila".