Tuchel e o golo anulado a Marcos Alonso: «Vocês viram a mão? Eu não vi...»

Thomas Tuchel não tem dúvidas de que apenas o 'seu' Chelsea merecia avançar para a meia-final da Liga dos Campeões, em detrimento do Real Madrid, a equipa que se apurou esta noite depois de bater os londrinos no somatório das duas mãos (5-4).

"Nós merecíamos passar à próxima fase. Infelizmente, hoje não tivemos sorte. No cômputo geral das duas mãos nós tivemos um, dois, três grande erros, são coisas que acontecem mas hoje foi simplesmente falta de sorte. Só uma equipa merecia passar a eliminatória. Tivemos oportunidades para fazer o quarto golo", começou por dizer o técnico dos blues, antes de criticar o golo anulado pelo VAR após mão de Marcos Alonso.

"Vocês viram a mão? Eu não vi mão nenhuma. Nós marcámos quatro golos, tivemos oportunidades e não permitimos muito. Merecíamos passar, mas o futebol é isto mesmo. Muito orgulho dos meus jogadores. Jogámos com caráter, com disciplina e muito exibição coletiva muito forte. Eles só têm de estar orgulhosos", terminou.

"There was only one team that deserved to go through," says Chelsea manager Thomas after his side's 5-4 aggregate defeat to Real Madrid. "We were not lucky enough today. But it's football, it can happen." #ChampionsLeague #RMACHE pic.twitter.com/5kCQ6jEFLb