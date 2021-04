Tuchel fica irritado com goleada sofrida pelo Chelsea e aponta ao FC Porto: «Sacudir este momento»

Thomas Tuchel era um treinador completamente desiludido após a goleada sofrida em casa pelo Chelsea aos pés do West Bromwich (2-5). O técnico alemão considera que a equipa não conseguiu lidar com a expulsão de Thiago Silva.





"Fomos incapazes de lidar com a diferença numérica e não sei porquê. Oferecemos dois golos muito fáceis e depois tudo foi correndo mal após a expulsão. O que podia ter corrido mal, correu mal. Eles marcaram quase a cada remate. Ainda assim, antes da expulsão perdemos demasiadas bolas fáceis. É impossível aceitar esta situação", lamentou o alemão após a primeira derrota como técnico do Chelsea.Tuchel aponta agora baterias ao confronto com o FC Porto, na próxima quarta-feira, em Sevilha, nos quartos de final da Liga dos Campeões."Temos de digerir esta derrota e sacudir rapidamente este momento já no próximo jogo. É duro, mas não conseguimos nunca defender bem. Fomos punidos e nem soubemos aproveitar o facto de estarmos a ganhar. Não era preciso termos sofrido cinco golos com a qualidade que temos", apontou.