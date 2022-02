Tuchel: «Merecemos porque fomos implacáveis e nunca parámos de tentar»

Thomas Tuchel mostrou-se profundamente satisfeito no final da partida em Abu Dhabi, após o triunfo () do Chelsea sobre o Palmeiras de Abel Ferreira no derradeiro jogo do Mundial de Clubes.Em declarações no final da partida, divulgadas pela BBC, o técnico alemão dos blues sublinhou a justiça no resultado, apesar de assumir ter tido alguma sorte pelo golo marcado já nos instantes finais do encontro."É preciso ter alguma sorte quando se marca nos minutos finais de um jogo, mas nós merecemos porque fomos implacáveis e nunca parámos de tentar. Não demos o jogo por terminado. Estávamos na liderança do marcador, depois perdemos mas nunca parámos de tentar. Foi merecido mas também com alguma sorte por ter sido tão tarde", começou por dizer o treinador do Chelsea.Sobre o nervosismo de Havertz, Tuchel disse não ter reparado em nada. "Não senti que ele [Havertz] estivesse nervoso no momento do penálti, mas certamente que estava. Não podes sentir-te nervoso nestas situações. Confiámos nas estatísticas e estamos felizes por ele", atirou."Sou parte da conquista e estou contente por ter essa oportunidade. Todos nós sonhamos em disputar finais como esta. Não há qualquer arrependimento. Ainda há troféus para conquistar, temos de continuar", terminou.