Tuchel não quer Ronaldo no Chelsea: a justificação que o treinador apresentou ao dono do clube

Jorge Mendes falou com o novo dono do Chelsea sobre a possibilidade de os blues contratarem Cristiano Ronaldo este verão, mas as intenções do empresário português esbarraram em Thomas Tuchel, o treinador da equipa, que não quer o craque português.Segundo o jornal 'Daily Mail', o treinador explicou a Todd Boehly - dono do Chelsea - que quer o foco na equipa e não em individualidades, por isso acredita que Raheem Sterling, contratado ao Manchester City, é uma aposta melhor para o clube.A chegada de Ronaldo a Stamford Brigde daria ao Chelsea um grande incremento financeiro, mas a decisão foi meramente desportiva.Recorde-se que Cristiano Ronaldo não se apresentou na pré-época do Manchester United, "por razões familiares".O jogador quer deixar os red devils este verão, para jogar num clube que dispute a Liga dos Campeões na próxima época.