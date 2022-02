Tuchel rendido a Havertz: «Aparece neste tipo de jogos. Esforça-se muito e foi decisivo»

No final do encontro () com o Lille, Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, realçou as grandes atuações de Kanté e Havertz. "Voltou a um grande nível e teve um grande impacto. Mas não é uma surpresa para nós", atirou Tuchel sobre o francês, elogiando o compatriota de seguida. "O Kai aparece neste tipo de jogos. Ele esforça-se muito e hoje [ontem] foi decisivo", concluiu o técnico alemão, que viu Kovacic e Ziyech saírem lesionados a apenas cinco dias da final da Taça da Liga frente ao Liverpool.