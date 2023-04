Um Enzo sem medo

A cara de menino traquina não deixa dúvidas! Enzo Fernández não é uma pessoa dada a receios, mesmo quando pela frente tem o Real Madrid, atual campeão europeu, no mítico Santiago Bernabéu. "Procuro sacudir a pressão. Não há que ter medo, há que desfrutar dos jogos. O de amanhã [hoje] será um espectáculo!", atira o médio do Chelsea.

O Real Madrid é obviamente considerado um colosso. "Não há medo, mas existe respeito. O adversário tem uma hierarquia fantástica no ataque. Benzema, Vinícius e Rodrygo são tremendos. Modric e Kroos já ganharam tudo e são para mim uma inspiração", refere Enzo, revelando a mensagem transmitida por Frank Lampard ao grupo: "Pediu-nos para não perdermos a cabeça [por causa da carreira pobre na Premier], pois o Chelsea é um clube grande e dará a volta por cima. Lembrou-nos que em 2012 estava num momento pior e ganhou a Champions. Enfim, não é fácil andar constantemente a mudar de treinador, mas estamos unidos e sabemos a importância do jogo de amanhã."

A quantia paga pelo Chelsea ao Benfica (121M€) continua a perseguir Enzo, o qual não se deixa intimidar, claro. "Não tenho que demonstrar nada [no jogo com o Real]. É um jogo de futebol e vou dar o máximo! Se me sinto um Ferrari? No Chelsea ainda não toquei no tecto. Cheguei há pouco tempo e ainda estou a adaptar-me a Inglaterra. Não é fácil", frisa o argentino, que tentará fazer a bola chegar a João Félix, a figura escolhida ontem pela ‘Marca’ para ilustrar o escaldante duelo. O português cedido pelo Atlético Madrid é um velho inimigo do Real...