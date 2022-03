União Europeia pode impor sanções a Abramovich já esta segunda-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A UE está a discutir alargar a lista de indivíduos russos alvo de sanções devido à invasão da Ucrânia e Roman Abramovich, dono do Chelsea FC, é um dos nomes em cima da mesa, avança este domingo a Bloomberg.Abramovich, que já viu os seus bens congelados pelas autoridades britânicas, é um dos multimilionários russos que ainda não foi alvo de sanções por Bruxelas, mas isso poderá mudar já esta segunda-feira, refere a agência noticiosa, que teve acesso a documentos e ouviu fontes conhecedoras do processo.Além de Abramovich, que tem, desde abril do ano passado cidadania portuguesa - sendo que este processo encontra-se sob investigação, a lista inclui Tigran Khudaverdyan, vice-CEO e diretor executivo da Yandex, e Victor Rashnikov, dono da fabricante de aço Magnitogorsk Iron & Steel.