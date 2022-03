Venda do Chelsea pode estar concluída até final de abril: ingleses revelam próximos passos

A venda do Chelsea poderá ficar concluída até final de abril, revelou a 'Sky Sports'. Segundo o jornal inglês, os quatro candidatos têm até ao próximo dia 11 para apresentarem as suas propostas finais, que serão depois avaliadas pelo Governo britânico e pela Premier League no dia 18. Após essa análise, o Governo poderá (ou não) emitir uma licença de permissão de venda. O derradeiro passo para a conclusão do processo estará depois nas mãos do Raine Group, o grupo norte-americano encarregue de gerir esta operação. Quanto à Premier League, através do seu diretor-executivo Richard Masters, fez saber que avaliará o mais depressa possível a proposta favorita, o que poderá ser conseguido em 10 dias.Recorde-se que neste momento estão na corrida à compra do Chelsea os consórcios liderados por(norte-americano dono dos LA Dodgers),(empresário britânico que é antigo chairman da British Airways e do Liverpool), a família(dona dos Chicago Cubs) e Stephen Pagliuca (norte-americano dono dos Boston Celtics e da Atalanta). Um quarteto com experiência no mundo do desporto e que, em conjunto, controla ou detém partes de grandes franchises norte-americanas como os já citados Boston Celtics, Chicago Cubs e LA Dodgers, mas também Philadelphia 76'ers e Sacramento Kings.Ainda de acordo com a Sky Sports, os quatro candidatos receberam a indicação por parte do Raine Group que terão de se comprometer em avançar com um valor mínimo a rondar os mil milhões de libras (1,2 mil milhões de euros) no que toca a investimento futuro no clube. A verba restante será dirigida para o estádio, equipas e outras áreas. O Telegraph já tinha adiantado recentemente que o Raine Group irá reservar para si 1,5 % do valor total da operação, algo que poderá valer-lhe qualquer coisa como 45 milhões de euros. Isto num negócio que se fará por uma verba perto dos 3 mil milhões de euros.