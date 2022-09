Vizela, Casa Pia ou... um dos grandes? Ingleses apontam possíveis apostas do dono do Chelsea

Quando na semana passada Todd Boehly lançou publicamente a ideia de investir no futebol português rapidamente a imprensa começou a tentar perceber qual seria o passo seguinte. Na altura, confirmou que o empresário norte-americano falou com fonte próxima de Jorge Mendes sobre o tema, mas não foram adiantados mais pormenores, nomeadamente qual seria efetivamente o alvo desse investimento. Alguns dias depois, num exercício hipótetico, o portal 'The Athletic' olhou ao futebol nacional e apontou alguns cenários.O primeiro clube a ser falado no artigo é o, pese embora estar de momento na esfera de David Blitzer, o dono do Crystal Palace e dos Philadelphia 76ers. "Isso provavelmente tira-os da mesa, ainda que Blitzer, tendo tantas equipas, possivelmente poderia prescindir desta", escreve o artigo.Mais acessível, pelo menos em teoria, seriam as duas opções seguintes a ser faladas. Primeiro o, um clube atualmente detido por empresários chineses. E isso, segundo o 'The Athletic', é algo facilitador pois, nas palavras do autor do artigo "não há um clube com dono chinês na Europa que não esteja para venda". Depois aparece o, um clube detido pelo empresário também norte-americano Robert Platek, que para lá dos gansos tem ainda o Sønderjysk Elitesport, na Dinamarca, e o Spezia, da Serie A italiana.A terceira hipótese falada neste artigo é, provavelmente a mais difícil, mas sabendo-se do poderio financeiro de Boehly... tudo é possível. "Talvez ele pense 'já tenho os Dodgers, os Lakers e o Chelsea - vou agora apostar num dos grandes do futebol português'. E, em teoria,estão disponíveis, porque são empresas listadas", escreve o 'The Athletic'. Ainda assim, logo de seguida aponta dois problemas: primeiro o facto de os acionistas das SAD dos grandes não terem vontade de vender as ações, como sucedeu a John Textor quando tencionou entrar no Benfica.Depois, há o possível conflito de interesses por deter dois grandes clubes - juntando um português ao Chelsea -, já que a UEFA por regra impede que dois clubes detidos pela mesma pessoa ou grupo possam competir na mesma competição (no caso a Liga dos Campeões). Ainda assim, a verdade é que essa proibição já tem sido contornada, com RB Leipzig e RB Salzburgo a disputarem esta época, pela segunda consecutiva, a Liga dos Campeões. E isso talvez ajude a explicar a vontade do Chelsea em integrar na sua estrutura Christoph Freund, o atual diretor desportivo do RB Salzburgo, provavelmente tentando perceber os segredos que levaram a esse contornar das regras da UEFA.Note-se que o interesse em Portugal deve-se à teórica maior facilidade para conseguir vistos de trabalho, já que por atuarem no nosso país os jogadores garantem 10 pontos para a obtenção desse visto. Se jogarem metade dos jogos da equipa, recebem mais 5 pontos e cumprem, assim, os necessários 15 para receber autorização para atuar na Premier League.Além de Portugal, Boehly está de olho na Bélgica, com especial atenção para três equipas: Cercle Brugge, KV Kortrijk e KV Mechelen. A França, por atribuir 12 pontos para integrar jogadores extracomunitários, é também um país a ter em conta, com clubes como Angers, Auxerre, Lens e Lorient como potenciais futuros investimentos. A Holanda, o país onde o Chelsea já fez 'negócio' com o Vitesse, é outra possibilidade, ainda que visto num patamar inferior.