Crystal Palace anuncia John Textor como investidor

O empresário norte-americano John Textor foi confirmado esta quarta-feira como investidor do Crystal Palace, juntando-se Steve Parish, Josh Harris e David Blitzer no painel de donos e diretores principais do clube do sul de Londres. Esta é a primeira incursão de Textor no futebol europeu, isto depois de já ter demonstrado interesse em investir no Benfica.





"Temos procurado encontrar o melhor investimento por parte do melhor investidor, tanto para evoluir o clube como também para lidar com os desafios financeiros provocados pela Covid-19. Agrada-me o facto desta busca me ter levado ao John, que investiu um valor significativo, que ajudará a rejuvenescer o plantel, equilibrar as finanças e também permitirá ao clube terminar a sua academia. Estamos entusiasmados por começar a trabalhar com o John, uma pessoa com uma paixão forte pelo futebol e com um conhecimento e afinidade cada vez maior ao Crystal Palace", declarou Steve Parish, o presidente do clube.Já John Textor mostrou-se também entusiasmado por este novo passo. "Tenho procurado várias oportunidades por toda a Europa para investir, de forma a seguir a minha paixão pelo futebol e ter um 'pedaço' significativo num clube. Nos últimos seis meses de conversas ganhei uma verdadeira afinidade pelo Crystal Palace, pela sua história, equipa técnica e, claro, pelos seus adeptos, que são quem cria uma atmosfera incrível a cada jogo - algo que mal posso esperar para presenciar assim que sejam autorizados novamente a encher o Selhurst Park", disse o investidor.