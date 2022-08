«Espero que o teu avião caia»: Andersen recebe ameaças de morte após cabeçada de Darwin

Joachim Andersen, defesa do Crystal Palace agredido por Darwin no duelo entre o Liverpool e os eagles, revelou ter recebido ameaças de morte nas redes sociais."Recebi talvez 3400 destas mensagens na noite passada. Entendo que apoiem um clube, mas tenham algum respeito e parem de agir de forma dura online", começou por denunciar nas 'stories' do Instragam, passando a mostrar algumas delas, onde era possível ler-se algumas ameaças de morte como "espero que o teu avião caia na viagem de regresso a Londres" ou "que a tua família morra".Para terminar, o central dinamarquês pediu para que o Instagram e a Premier League "façam alguma coisa sobre isto".Recorde-se que aos 57 minutos do Liverpool-Crystal Palace, Andersen gesticulou e terá dito algo a Darwin, que o encarou e o agrediu com uma cabeçada , acabando expulso.