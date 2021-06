Ingleses dizem Nuno Espírito Santo está muito perto de assumir o Crystal Palace

A especulação em torno do futuro de Nuno Espírito Santo pode estar muito perto de acabar. Segundo o que dá conta 'The Telegraph' esta terça-feira, o treinador, de 47 anos, está em conversações avançadas com o Crystal Palace para assumir o comando técnico do clube londrino e poderá ser confirmado muito em breve.





Espírito Santo, que deixou o Wolves no final da época, deverá ser o sucessor de Roy Hodgson nos londrinos e vai continuar assim a exercer funções em Inglaterra.