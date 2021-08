John Textor pagou 106 milhões de euros por cerca de 18% do capital do Crystal Palace

A imprensa inglesa adianta que o empresário norte-americano John Textor investiu perto de 90 milhões de libras (106 milhões de euros) por uma percentagem próxima dos 18% do capital do Crystal Palace. Segundo o 'Guardian', Textor inicialmente tencionava adquirir o clube na totalidade, mas o entendimento por ficar-se por esta percentagem, que coloca o empresário a par daquilo que detém o presidente Steve Parish.





Com este ingresso como investidor, Textor entrará no painel da direção, juntamente com Parish e os compatriotas Josh Harris e David Blitzer, e ajudará o clube a baixar bastante a sua dívida, mas também a melhorar o estádio (com a construção de uma nova bancada) e ainda para reforçar o plantel.Lembre-se que Textor estava disposto a pagar 50 milhões de euros por 25% de participação na SAD do Benfica, um movimento que acabou por ser 'bloqueado' pela administração do clube da Luz.