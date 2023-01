'Manias' de Olise dão que falar: «É estranho... No ano passado deixou de seguir-nos a todos no Instagram»

QUE GOLAÇO DE OLISE



Autor de um golo capaz de deixar até o mais sereno dos jogadores em estado de euforia, até pelo momento em que o apontou - aos 90'+1, diante do Man. United -, Michael Olise deixou tudo e todos confusos no Selhurst Park, ao assinalar o momento... sem qualquer festejo. Ninguém percebeu bem porquê e, segundo relatos de antigos colegas, nem mesmo eles percebem esta forma de ser do francês de 21 anos nestes momentos.Tom McIntyre, por exemplo, foi colega de Olise no Reading entre 2016 e 2021 e nesses cinco anos diz nunca ter entendido muito bem estas situações. "Diria que ele é um bocadinho estranho às vezes, porque quando marca às vezes não celebra. Nós dizíamos 'Mike, acabaste de marcar um golo importante e simplesmente dás meia volta e vens a andar?'. Depois, no treino, punha-se a dar toques com o treinador, ganhava um ponto naquilo e desatava a celebrar que nem um louco. Mas no sábado, marcava um golo em frente aos nossos adeptos e ficava ali, assim... Nunca percebemos muito bem o porquê. Ele nunca conseguia dar-nos uma resposta. É um jogador diferente, especial", declarou o atual defesa do Reading, ao 'The Athletic'.Mas McIntyre contou um episódio ainda mais peculiar. "A meio da época passada, ele simplesmente deixou de nos seguir a todos no Instagram e ficou apenas com 15 pessoas. Não havia ninguém do plantel, com exceção a um ou dois dos seus colegas mais próximos. Foi muito estranho. Sei mais ou menos o porquê: ele gosta de uns quantos rappers e eles têm por hábito deixar de seguir toda a gente no Instagram. E acredito que ele quer ser como eles. É estranho, tanto para mim como para os outros meus colegas, mas para ele é algo diferente", partilhou.