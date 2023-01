Patrick Vieira e o livre magistral de Olise ao Man. United: «Nunca vi algo parecido nos treinos»

QUE GOLAÇO DE OLISE



Manchester United e Crystal Palace empataram () esta quarta-feira em jogo em atraso relativo à 7.ª jornada da Premier League, com o resultado final a ser desenhado já nos descontos (90'+1) com um livre direto magistral de Michael Olise.Em declarações no final da partida no Selhurst Park, Patrick Vieira mostrou-se surpreendido com a execução do jovem médio francês, assumindo que não está habituado a vê-lo marcar golos daquela forma nos treinos. "Nunca vi algo parecido nos treinos, de todo! Mas hoje ele tinha a crença e confiança necessária para marcar e creio que foi positivo para ele, especialmente depois do desempenho de hoje", disse o treinador no 'BBC Match of the Day'.Já sobre a partida, Patrick Vieira assinalou a felicidade que a equipa sente por ter conseguido somar pontos diante do Manchester United. "Sabe a vitória porque estamos contentes por não termos perdido o jogo. Foi difícil. Foi importante não sofrermos o segundo golo e ficarmos fortes na segunda parte. Construímos o 'momentum' e acreditámos, depois acabámos por sermos premiados com o livre do Michael", assumiu.