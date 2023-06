Zaha rejeita Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Este mercado de transferências deixa, muitas vezes, a ideia de que metade dos jogadores que alinham na Europa podem em breve seguir rumo à Arábia Saudita, tal a profusão de milhões e propostas que vão surgindo a cada minuto.

Mas aqueles que não querem alinhar numa liga periférica também existem e são motivo de destaque. É o caso de Wilfried Zaha, craque de 30 anos do Crystal Palace que, de acordo com a imprensa inglesa, declinou a proposta do Al Nassr de Ronaldo. Ironicamente, esta recusa poderá estar relacionada com o interesse do Paris SG nos seus serviços e com a possibilidade de ocupar o lugar deixado vago por Lionel Messi na formação da capital francesa.

Já em Espanha garantem que Manuel Pellegrini, treinador do Betis, também disse ‘não’ à possibilidade de se tornar treinador de Cristiano Ronaldo e companhia.