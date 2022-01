Emergência médica interrompe Tottenham-Chelsea

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Chelsea venceu 1-0 em casa do Tottenham, com golo do internacional alemão Rudiger, e avançou para a final da Taça da Liga. Um duelo que ficou marcado por um momento de tensão.

Aos 87 minutos o árbitro Andre Marriner interrompeu a partida quando percebeu que um adepto se tinha sentido mal e estava a receber assistência médica nas bancadas.

Os jogadores permaneceram em campo e cinco minutos depois o jogo foi reatado.