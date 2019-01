Surpresa na Taça de Inglaterra: Liverpool afastado pelo Wolverhampton

O Wolverhampton continua a ser a sensação da época em Inglaterra. Para lá de estar habituado a travar os gigantes na Premier League, a equipa orientada por Nuno Espírito Santo agora também tomba os maiores do país nas taças, conforme esta segunda-feira 'confirmou' o Liverpool, derrotado por 2-1 em jogo da Taça de Inglaterra.

Num jogo que surgia poucos dias depois da derrota surpreendente na receção ao Crystal Palace, Nuno apostou em quatro portugueses no onze (Rúben Vinagre, João Moutinho, Rúben Neves e Diogo Jota) e acabou por chegar ao descanso na frente do marcador graças a um golo de um jogador com ligações a Portugal, o mexicano Raúl Jiménez (38').O Liverpool reagiu na segunda metade, com o empate a surgir por intermédio do belga Origi, aos 51', mas a igualdade durou apenas quatro minutos, altura em que Rúben Neves fez algo já habitual: um golaço. De fora da área, com um tiraço, o médio bateu Mignolet e fixou o 2-1 que acabaria por ser o resultado final.Refira-se, por fim, que Rafael Camacho foi titular e atuou os 90 minutos nos reds. O médio, de 19 anos, estreou-se na formação principal do Liverpool, mas deverá agora rumar ao Sporting, a título de empréstimo.