Manchester City vence Chelsea nos penáltis e conquista a Taça da Liga inglesa

O Manchester City venceu o Chelsea nos penáltis e conquistou a Taça da Liga inglesa. Depois do nulo no final dos 120 minutos, os cityzens levaram a melhor no desempate, por 4-3. Bernardo Silva marcou o seu penálti, numa partida marcada pela rábula em torno de Kepa, guardião dos blues que recusou ser substituído à beira do fim Raheem Sterling apontou o penálti decisivo, batendo Kepa. A formação de Pep Guardiola repete assim a conquista da época passada, sendo ainda a quarta nas últimas seis temporadas. O City tem agora seis Taças da Liga, estando a duas do recordista Liverpool.Refira-se que Bernardo Silva foi eleito o Homem do Jogo.Veja o direto do jogo AQUI