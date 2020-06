Presidente da UEFA elogia Marcus Rashford e ativismo do futebol contra o racismo

O presidente da UEFA elogiou esta quarta-feira o inglês Marcus Rashford, que liderou uma campanha para financiamento público de refeições para crianças, bem como outros futebolistas que têm "liderado alguns dos mais importantes debates" na sociedade.

"Estou orgulhoso que alguns futebolistas liderem alguns dos mais importantes debates [na sociedade], como Raheem Sterling ou Jérome Boateng e muitos outros, com posições importantes no movimento 'Black Lives Matter'", referiu Aleksander Ceferin, numa conferência de imprensa após reunião do Comité Executivo da UEFA.

Segundo o líder do organismo de cúpula do futebol europeu, o papel de Rashford em "ajudar a mudar políticas governamentais" mostra que este é "uma pessoa muito inteligente que foi muito bem-sucedida", ao ter apoiado uma campanha que 'obrigou' o governo britânico a manter o financiamento público de refeições para 1,3 milhões de crianças em Inglaterra durante as férias escolares.

"O futebol pode ser um veículo importante para o bem, e estes exemplos demonstram isso", acrescentou.

Mais tarde, o líder da UEFA admitiu que o organismo que lidera tem noção de que, no que toca ao racismo, "a situação é série e é cada vez mais séria", pelo que o futebol, e as suas organizações, devem "usar o seu poder para passar uma boa mensagem".

"As campanhas que tínhamos não chegaram, tentámos muito. Mas devemos passar ao próximo nível", atirou, ressalvando que "é demasiado cedo para revelar ideias concretas".

O Comité Executivo da UEFA reuniu hoje para votar e aprovar a recalendarização das competições europeias após os efeitos provocados pela pandemia de covid-19, com Lisboa a receber uma inédita 'final a oito' da 'Champions' em agosto, a Liga Europa na Alemanha e a Liga dos Campeões feminina em Espanha, em formatos idênticos, além de decisões para a Supertaça Europeia, que vai realizar-se em Budapeste em detrimento do Porto.

Entre outras competições reagendadas e com alterações no modelo competitivo contam-se a UEFA Youth League, várias competições de futsal e a janela de jogos de seleções de outubro e novembro, que passam a ter três jogos em vez dos habituais dois.