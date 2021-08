Onze inicial do Leicester

ONZE DO LEICESTER: Schmeichel; Ricardo Pereira, Amartey, Söyüncü e Bertrand; Ndidi, Tielemans e Pérez; Maddison, Barnes e James Vardy.

Suplentes: Ward, Thomas, Benkovic, Choudhury, Dewsbury-Hall, Soumaré, Albrighton, Iheanacho e Daka.

