Chelsea empresta Lukaku por 8 M€

Só falta o anúncio oficial. Lukaku está de regresso ao Inter, apenas uma época depois de ter saído dos italianos para rumar ao Chelsea a troco de 113 M€. De acordo com a imprensa italiana e inglesa, o avançado belga de 29 anos vai ser emprestado sem opção de compra até final da época e os nerazzurri irão pagar 8 M€, mais 2 M€ em variáveis relacionadas com o número de vitórias da equipa de Milão.Lukaku vai baixar o salário, mas vê satisfeita a sua vontade de regressar ao Inter, clube pelo qual foi campeão em 2021, depois de uma época aquém das expectativas no Chelsea (15 golos em 44 jogos), marcada por uma difícil relação com o técnico Thomas Tuchel.