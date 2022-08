Arsenal pensa em Pedro Neto

Com a incorporação de Gonçalo Guedes no elenco do Wolves, o cenário da saída de Pedro Neto ganha força e um dos possíveis destinos seria o Arsenal, onde se tornaria colega de Fábio Vieira e Cédric.De acordo com o portal ‘The Athletic’, Mikel Arteta, treinador dos gunners, procura mais um extremo para fechar o plantel até ao fim do mercado e, além do português de 22 anos, tem também Yeremy Pino (Villarreal), Gakpo (PSV) e Moussa Diaby (Leverkusen) na sua lista de desejos.