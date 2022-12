Wolves empata frente ao Empoli

Com o regresso à competição agendado para dia 20, na Taça da Liga (frente ao Gillingham), o Wolverhampton está a realizar um estágio em Marbelha. E, ontem, no primeiro teste em Espanha, a equipa agora orientada por Julen Lopetegui empatou (1-1) com os italianos do Empoli. Hugo Bueno adiantou os ingleses aos 27’ e Lammers fez a igualdade aos 72’. Nélson Semedo, João Moutinho e Gonçalo Guedes foram titulares, enquanto Daniel Podence e Toti Gomes também foram opção na segunda parte.Destaque ainda para a goleada (4-0) do Tottenham sobre o Motherwell e também para a vitória (4-2) do Valencia, com André Almeida e Thierry Correia, frente ao Clermont. Já Carlos Mané marcou pelo Kayserispor frente ao Giresunspor (5-3).