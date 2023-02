Newcastle empata em casa do Bournemouth e soma 17.º jogo sem perder

O Newcastle alargou este sábado para 17 o número de jogos sem perder na Premier League, com um empate (1-1) em casa do Bournemouth, para a 23.ª jornada da Liga inglesa de futebol, liderada pelo Arsenal.



Apesar de mais rematador e com mais posse de bola, o Newcastle, que alargou para 17 o número de jogos sem perder no campeonato inglês, não foi além de um empate 1-1 no regresso do seu treinador Edward Howe a casa da sua antiga equipa.

O Bournemouth, na luta pela permanência, chegou à vantagem pelo argentino Marcos Seresi (1-0), aos 30 minutos, e o Newcastle empatou pelo paraguaio Miguel Almirón (1-1), aos 45+2, mantendo o quarto lugar, a 10 pontos do líder Arsenal.

O Newcastle, que na próxima jornada recebe o Liverpool, desperdiçou ainda a oportunidade de se afastar ainda mais do Tottenham, atual quinto classificado, com menos dois pontos, que foi goleado por 4-1 em casa do Leicester.