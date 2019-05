À atenção de Benfica e Sporting: Rafael Camacho recusa renovar e Liverpool pede 11,3 milhões

A um ano de terminar o seu atual vínculo com o Liverpool, Rafael Camacho terá recusado a última investida dos reds em prolongar o contrato e, segundo o jornal 'Liverpool Echo', nessas mesmas conversações terá feito notar que não tenciona continuar as negociações tendo em vista um novo vínculo.





Desta forma, escreve o mesmo jornal, os reds decidiram já colocar o jogador no mercado, pedindo pelo seu passe uma verba em torno das 10 milhões de libras (11,3 milhões de euros). Caso essa verba não seja atingida por nenhum dos interessados, o Liverpool estará disposto a manter o jogador nas suas fileiras e deixá-lo sair a custo zero no final de 2019/20.Pretendido por Benfica e Sporting, mas também pelo Wolverhampton, Rafael Camacho chegou aos reds em 2016, na altura proveniente do Manchester City, numa passagem de três anos na qual apenas foi opção na equipa principal em duas ocasiões (ambas na presente temporada).