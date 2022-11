A caminho de Londres? Piers Morgan 'coloca' Cristiano Ronaldo no Arsenal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Através das redes sociais, Piers Morgan, jornalista que recentemente entrevistou Cristiano Ronaldo para a TalkTV, apontou uma pequena 'pista' sobre aquele que poderá ser o próximo destino de Cristiano Ronaldo na carreira.

"Chegou a hora da Fase 2", escreveu, numa imagem em que surge a oferecer ao português uma camisola do Arsenal com o seu nome e número no dorsal.

Apenas uma brincadeira de um homem que conhece bem o astro português e que nunca negou que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para levar o amigo rumo ao emblema londrino.