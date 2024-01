A dívida está paga: Lineker revela bilhete especial de Sir Elton John

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As pazes estão feitas! Gary Lineker mostrou nas redes sociais um bilhete enviado por Sir Elton John, a propósito do pagamento de uma aposta antiga, no valor de 10 libras.

Recorde-se que o popular cantor, de 76 anos, foi líder do Watford entre 1976 e 1987, voltando a assumir o cargo entre 1997 e 2002. Quanto a Lineker, de 63 anos, é um adepto fervoroso do Leicester, clube onde anotou qualquer coisa como... 103 golos.

Quando os dois clubes se encontraram em novembro, no Championship, as duas populares figuras fizeram uma aposta pública. Os Foxes venceram o Watford por 2-0 mas Elton John... não pagou o que devia.



O simpático bilhete de Sir Elton John... e o dinheiro

Demorou mas não falhou... Elton John enviou as 10 libras ao comentador, assim como um simpático bilhete: "Querido Gary, desculpa a demora! Com o Natal ficámos um pouco à rasca de dinheiro. Tem um grande ano. Foi excelente voltar a ver-te. Obrigado! Elton."

Lineker publicou a imagem nas redes e declarou: "Que nunca se diga que o Elton john não paga as suas dívidas."