A emotiva mensagem de Benjamin Mendy após a morte da mãe de Pep Guardiola

Benjamin Mendy foi um dos muitos jogadores do Manchester City que não quis deixar de dar uma mensagem de condolências a Pep Guardiola pela morte da sua mãe. Dolors Sala Carrió, de 82 anos, faleceu na segunda-feira, vítima do novo coronavírus.





"Sempre me trataste como um filho e, como numa família, rimos juntos mas também choramos juntos. As minhas mais sinceras condolências ao Pep e a toda a família Guardiola", escreveu o lateral nas redes sociais, uma emotiva homenagem que foi acompanhada por uma fotografia ao lado do técnico.Já o capitão David Silva escreveu: "Os meus mais sinceros pêsames para ti, mister, e para a tua família nestes momentos tão duros. Um forte abraço".De Bruyne, Laporte, Foden, Sané, Gabriel Jesús ou Fernandinho foram alguns dos jogadores dos citizens que deixaram igualmente mensagens no Twitter.