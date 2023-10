A festa sexual "selvagem" organizada por jogador inglês: «Levavam as miúdas nos elevadores, uma atrás da outra»

O jornal inglês 'The Sun' revela esta segunda-feira os contornos de uma "festa sexual" organizada por um jogador da Premier League que contou a presença de várias "modelos", em que as participantes tiveram de entregar os telemóveis e até assinar acordos de confidencialidade.Tudo aconteceu em maio deste ano, num hotel de cinco estrelas em Londres. Num vídeo divulgado pelo jornal, e que terá sido previamente enviado aos convidados, um funcionário contratado pelo jogador - que fazia anos - explica num armazém nas traseiras da unidade hoteleira como os convidados devem lidar com as medidas de segurança. "Rapazes, é muito simples. Estamos nas traseiras. Chegamos e o motorista deixa-nos aqui. Haverá segurança. Esta é a entrada das miúdas e de toda a gente. Haverá acordos de confidencialidade e os telemóveis... É a partir daqui que vão para a festa e para os quartos", explica, à medida que se veem imagens de caixas de garrafas de bebidas alcoólicas empilhadas, antes de se aproximar de um elevador.Os convidados foram desafiados a comparecer se estivessem dispostos a participar numa "festa selvagem". Seriam transportados por motoristas particulares, com as animações a incluírem comida, bebida à descrição e alojamento para passarem a noite.Aparentemente foram muitos os convivas que aceitaram o convite e o 'The Sun' falou com uma mulher que esteve no evento. "Havia tantas raparigas a entrar e a sair que tínhamos de esperar na garagem que as outras deixassem os quartos. Foi selvagem. Eles reservaram vários quartos, os organizadores levavam as miúdas nos elevadores, uma atrás da outra."E prosseguiu no relato: "Havia vários jogadores da Premier League nos quartos com as raparigas, alguns estavam até na mesma cama. Era bar aberto e obviamente estavam todos bêbados. Tivemos de assinar acordos de confidencialidade e entregar os telemóveis à chegada. Apenas os jogadores podiam ficar com os telefones. Ouvi dizer que uma jovem que trabalhava no hotel foi apanhada com um jogador e meteu-se em problemas com os patrões..."Ninguém queria que os contornos da festa fossem divulgados. "Os jogadores convidaram um conjunto de raparigas. Nenhuma de nós sabia a localização até recebermos um vídeo naquele dia. Jurámos manter segredo. À chegada ao hotel houve revistas, parecia que estávamos a passar pela segurança do aeroporto..."