A "gritaria" de Jorge Jesus que fez crescer Bruno Fernandes

Bruno Fernandes teve um arranque fulgurante ao serviço do Manchester United e tem conquistado a admiração dos adeptos red devils. O trilho do sucesso também está a ser percorrido, noutras latitudes, por Jorge Jesus, a quem o ex-Sporting não poupou nos elogios. "Sempre fui muito acarinhado pelo míster. Apesar da sua maneira de ser, da gritaria, é uma pessoa que sabe tirar o melhor dos jogadores", rematou, apontando os motivos da sua admiração por JJ.





"Foi um treinador que, quando cheguei a Portugal, me fez perceber que tinha de fazer mais e dar o passo seguinte para ser um grande jogador. Foi um treinador que taticamente me fez crescer muito, apesar de ter vindo de Itália com uma grande noção de futebol tático", garantiu Bruno Fernandes. "Jesus tem muito conhecimento de futebol. É alguém que lê e entende o jogo à frente dos outros. É dos poucos no Mundo que consegue fazer isso", reconheceu, em entrevista à DAZN do Brasil.Bruno Fernandes revelou que a admiração é recíproca, entre jogador e treinador. "Há pouco tempo, o Matic, que foi treinado por ele no Benfica, enviou uma foto nossa e Jesus disse-lhe para tomar bem conta do menino dele", revelou, assegurando que passou a acompanhar mais o futebol brasileiro desde a chegada de Jesus. "Todos os portugueses o fizeram. É uma pessoa com quem tenho ligação, a quem deixei os parabéns após a vitória na Libertadores", finalizou.As exibições de Bruno Fernandes já conquistaram Paul Scholes, antiga glória red devil. "Estou impressionado com tudo. Ele sabe o que vai acontecer antes de a bola chegar. Não consigo perceber por que não foi contratado no verão. Apenas um tem as suas características, que é De Bruyne, o melhor jogador da Premier, mas Bruno Fernandes está perto", afirmou, em declarações à imprensa inglesa.