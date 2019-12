A loucura dos adeptos do Liverpool: dois jogos em 20 horas... separados por 5000 quilómetros

Esta semana, por causa da presença no Mundial de Clubes, o Liverpool viveu uma situação caricata, com a disputa de dois encontros no espaço de pouco mais de 20 horas e separados por 5000 quilómetros - um em Birmingham e outro em Doha, no Qatar. Naturalmente, no encontro da Taça da Liga inglesa os reds fizeram alinhar uma equipa de miúdos e acabaram derrotados, ao passo que no Mundial estiveram o craques, até porque em jogo estava um troféu bastante importante.E mesmo que no primeiro jogo, diante do Aston Villa, os reds não tenham alinhado com as suas estrelas, certo é que nem isso fez alguns adeptos fieis manterem viva a tradição de estar presentes em todos os jogos da temporada. O mesmo se aplicou ao encontro de Doha, que foi seguido alguns dos adeptos que estiveram em Birmingham, mesmo que isso tenha obrigado a uma incrível ginástica para poder estar presente em ambos os palcos.Dois deles - David Hills e Joanna, de 50 e 49 anos, respetivamente - foram seguidos pelo 'Daily Mail', numa incrível jornada que começou no Villa Park, durante a tarde de terça-feira, e só acabou 24 horas depois... já em solo qatari. O jornal fez mesmo uma espécie de guia horário da aventura, que mostra bem a loucura que foi feita em prol do amor ao clube do coração.: início do Aston Villa-Liverpool: deixar o Villa Park: chegada ao hotel: apanhar um táxi para o Aeroporto de Birmingham: voo de Birmingham para Doha (5400km, em 6:40 horas): chegada a Doha: apanhar o metro para o estádio: chegada ao estádio: início do Monterrey-LiverpoolAs loucas 24 horas deste casal terminaram da melhor forma em Doha, com uma vitória que valeu o passaporte para a final de sábado, diante do Flamengo de Jorge Jesus. Resta agora saber se no sábado a recompensa de toda esta loucura chegará em forma de mais um título para a galeria de troféus dos reds...