A mensagem de despedida da irmã de Emiliano Sala: «Amo-te, Tito»

Romina Sala, a irmã do futebolista argentino que faleceu num acidente de aviação quando viajava de Nantes para Cardiff, partilhou um pequeno texto no Instagram com uma fotografia, já depois de ter sido confirmado que o corpo recuperado da avioneta acidentada no canal da Mancha era o de Emiliano Sala."A tua alma vai brilhar na minha para sempre, iluminando assim o tempo da minha existência. Amo-te, Tito", escreveu a irmã do futebolista.Também a ex-namorada do jogador, Berenice Schkair , partilhou nas redes sociais uma foto com o futebolista. "Para sempre perto de ti", escreveu em inglês.As autoridades anunciaram quarta-feira que conseguiram retirar um corpo do fundo do mar, no Canal da Mancha. Entretanto já chegou a confirmação de se tratar do corpo do futebolista.Recorde-se Emiliano Sala transferiu-se do Nantes para o Cardiff no mercado de inverno; o jogador viajava para se apresentar no seu novo clube no dia 21 de janeiro, mas a avioneta que partira de Nantes desapareceu dos radares