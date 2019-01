A mensagem emotiva de Messi sobre Sala: «Até à última possibilidade há um sopro de esperança»

Lionel Messi apelou esta sexta-feira na sua conta na rede social Instagram à continuação das buscas pelo compatriota Emiliano Sala, que viajava num avião privado que desapareceu na segunda-feira durante a travessia do Canal da Mancha."Até à última possibilidade há um sopro de esperança, pedimos, por favor, que continuem à procura de Emiliano Sala. Envio toda a minha força e apoio à família e amigos", refere a mensagem de Messi, avançado do Barcelona, acompanhada de uma fotografia do jogador que tinha acabado de se transferir do Nantes para o Cardiff.Messi juntou a sua voz às de outros jogadores que nos últimos dias tem demonstrado apoio e solidariedade para com a família de Emiliano Sala, de 28 anos, cujo desaparecimento deu origem à criação da 'hashtag' #NoDejendeBuscar ["Não deixem de procurar"].Os argentinos Marcos Acuña (Sporting), Valentin Vada (Bordéus), Gonzalo Higuain (Chelsea), Nicolas Otamendi (Manchester City) e Lucas Biglia (AC Milan) foram alguns dos jogadores que pediram nas redes sociais a continuação das buscas por Sala, que foram dadas como terminadas.Também Diego Rolán (Leganés), Florian Thauvin (Marselha), Blaise Matuidi (Juventus), Laurent Koscielny (Arsenal) e os futebolistas do Nantes Valentin Rongier e Nicolas Pallois publicaram nas redes sociais mensagens no mesmo sentido.Na carreira, o jogador passou pelo clube português do FC Crato, dos campeonatos distritais, antes de seguir para França, onde representou Bordéus, Orléans, Chamois Niortais, Caen e Nantes.