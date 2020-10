A primeira publicação de Bernardo Silva após polémica com Vieira

Um dia depois da polémica criada com Luís Filipe Vieira e também com Jorge Jesus por causa da publicação que fez nas redes sociais a propósito das eleições do Benfica, Bernardo Silva voltou esta terça-feira a deixar um 'post' nas redes sociais. Na publicação, deixada tanto no Twitter como no Instagram, o jogador do Manchester City partilhou uma foto do reencontro com Ricardo Carvalho, seu antigo colega de equipa no Monaco e que agora faz parte da estrutura do Marselha.





View this post on Instagram Um prazer reencontrar um amigo e lenda do nosso futebol! A post shared by Bernardo Carvalho E Silva (@bernardocarvalhosilva) on Oct 27, 2020 at 4:13pm PDT

"Um prazer reencontrar um amigo e lenda do nosso futebol!", escreveu o internacional português, num post que foi colocado após o triunfo citizen por 3-0 em casa do conjunto francês