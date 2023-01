Graham Potter e a expulsão de João Félix: «Não houve maldade, mas entendo...»

João Félix foi lançado como titular pelo treinador do Chelsea e correspondeu dentro de campo, ante o Fulham, em Craven Cottage (2-1), até ao momento em que recebeu o cartão vermelho direto. Graham Potter abordou o lance em específico após o término da partida."Foi um desarme para a frente, não houve maldade, mas entendo porque foi vermelho. É mais uma deceção que nos atinge neste momento. Ele foi muito bom, podes ver a qualidade dele no jogo, por isso é duplamente dececionante para nós", frisou à BT Sport Potter após o final do encontro, garantindo que o português "vai aprender" com a situação."O João estava a ter um impacto fantástico no jogo. Perdê-lo por três jogos é verdadeiramente desapontante. É um jovem jogador, um jogador de topo...", vincou o treinador que deixou o Brighton para assumir o Chelsea em setembro último.