A solução inglesa para decidir a Premier League: 92 jogos à porta fechada em campo neutro

Será provavelmente um dos mais ambiciosos planos para responder à grave crise que afeta o mundo do desporto, com a incerteza quanto ao desfecho dos campeonatos nacionais devido à interrupção das provas por causa do surto do coronavírus.





Segundo o 'The Sun', vários clubes da Premier League colocaram em cima da mesa uma proposta na qual querem que os restantes 92 jogos do campeonato inglês sejam todos disputados à porta fechada, sempre em campo neutro em horários distintos e com transmissão televisiva. A proposta arrojada dos ingleses deve-se essencialmente ao facto de a Premier League ser aquela que à escala europeia mais jogos tem a disputar, algo que obrigará a um esforço adicional para levar o campeonato até ao final dentro dos prazos definidos.De acordo com a proposta, que será apresentada na reunião de quarta-feira entre todos os clubes e a Premier League, a ideia passa por definir dois ou três estádios para receber as partidas, muito provavelmente nas Midlands, a zona central do país, onde se situam cidades como Birmingham, Coventry, Leicester ou Nottingham. Cada equipa disputará um jogo a cada três dias, sendo que os estádios escolhidos receberão sempre mais do que um encontro por dia. A escolha de campos neutros, refira-se, deve-se à necessidade de manter equipas médicas e forças policiais num número reduzido nestes eventos, mas também para impedir que multidões se concentrem à porta dos estádios.De notar que neste momento Manchester City, Arsenal, Aston Villa e Sheffield United têm dez jogos por disputar, ao passo que as restantes equipas contam com nove duelos para jogar. Além destes 92 encontros no total, há ainda eliminatórias da Taça de Inglaterra e também da Liga dos Campeões por cumprir.