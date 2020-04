«A verdade sobre o treino de Mourinho»: imprensa inglesa avança com novos dados

A sessão de treinos de José Mourinho em pleno parque de Londres tem feito eco um pouco por toda a imprensa desportiva mundial, especialmente a inglesa. Contudo, terá o treinador português quebrado o distanciamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), devido à pandemia da Covid-19? É uma questão que tem sido alvo de escrutínio por parte dos meios de comunicação ingleses.





Esta quarta-feira, o '' afirma que Davinson Sanchez e Ryan Sessegnon, dois dos jogadores que foram avistados com o técnico português, não fizeram parte da sessão de treinos. Remetendo a presença dos dois jogadores dos spurs para o facto de viverem perto do local onde foi realizada a sessão do técnico luso.Segundo a mesma fonte, os Davinson Sanchez e Ryan Sessegnon estariam apenas a cumprir o plano de treinos elaborado pela formação londrina, sendo que o único integrante no treino seria o francês Tanguy Ndombélé.De recordar ainda que o Tottenham já reagiu ao incidente, aconselhando os jogadores a respeitarem o distanciamento social recomendada pelas entidades oficiais.