A verdadeira história da foto de Mourinho publicada pelo 'The Sun'

A foto completa A foto completa

A foto do 'The Sun' A foto do 'The Sun'

O jornal inglês 'The Sun' publicou este domingo uma fotografia de José Mourinho e a partir dela construiu uma história que não corresponde à verdade, de acordo com o que foi garantido apor fontes próximas do treinador. O tablóide inglês fala de uma aventura amorosa do técnico português quando estava no Real Madrid e que, como foi dito ao nosso jornal, "cheira a vingança".A imagem - que publicamos na totalidade - foi tirada no hotel Mira Sierra, na capital espanhola, na semana em que José Mourinho assinou pelo Real Madrid (por lá ficou a trabalhar na preparação da entrevista época) e não é mais do que uma fotografia tirada a pedido de um pequeno fã com a sua mãe e na qual além de José Mourinho também se encontra Silvino, o técnico de guarda-redes.