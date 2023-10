Aaron Ramsey recorda Cristiano Ronaldo: «Foi ótimo trabalhar com ele e vê-lo fazer coisas irreais»

O internacional galês Aaron Ramsey, de 32 anos, está ao serviço do 'seu' Cardiff City e concedeu uma longa entrevista à revista FourFourTwo. Lembrou as passagens mediáticas por Arsenal e Juventus, recordou antigos companheiros e deu show fora de campo.

Logo a começar pela forma como nem quis ouvir propostas da Arábia Saudita, quando saiu do Nice, uma vez que o seu clube de infância o chamou de volta: "Este clube significa tudo para mim. Eu cresci na academia do Cardiff e passei por todos os escalões até fazer a minha estreia pela equipa principal. Passei a última temporada em França e estava a ser difícil estar longe da minha família. Quando soube do interesse do Cardiff fiz de tudo para regressar. É lógico que a liga saudita é atrativa, especialmente por motivos financeiros, mas estar perto da família não tem preço. Pertenço aqui."



Ramsey com Ronaldo quando alinhavam ao serviço da Juventus

Sobre a chegada ao Arsenal, palavras emotivas: "Ir para Londres foi uma decisão que me pareceu a mais correta. Lembro-me de chegar lá para o primeiro treino e ver Kolo Touré, Cesc Fabrègas, Emmanuel Adebayor e William Gallas. Tive de me beliscar, porque só pensava - 'O que raio estou eu a fazer aqui?'..."

Só falta mesmo lembrar a passagem pela Juventus e a convivência com Cristiano Ronaldo, que para o médio galês é a pessoa mais normal do mundo: "Eu sei que soa falso, mas é a mais pura das verdades - o Ronaldo é igual a qualquer outra pessoa. É muito animado e gosta de rir com os companheiros. Quando chega a altura de jogar ou treinar, o foco dele é total. É um dos melhores de sempre no futebol e trabalhar de perto com ele, ver como se empenha, é fascinante. Ele é tão dedicado em ser o melhor a cada treino, que depois nos jogos é implacável. Foi ótimo trabalhar com ele e vê-lo fazer coisas irreais."