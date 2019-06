Abramovich pode ser obrigado a falar com Lampard... no seu iate de luxo

Frank Lampard é dos nomes mais fortes para assumir o comando técnico do Chelsea e o contrato pode ser assinado... a bordo de um dos maiores iates privados do Mundo. Tudo porque Roman Abramovich, patrão dos blues, está impedido de entrar em Inglaterra por ter o visto caducado e pode assim optar por receber o antigo jogador a bordo da sua luxuosa embarcação, segundo conta o 'The Sun'.O russo comprou o barco em 2010 por 336 milhões de euros, mas o iate está hoje avaliado em 425 milhões. Só a manutenção, com despesas de pessoal incluída, custa cerca de 50 milhões de euros por ano.A embarcação está atualmente ancorada em St. Tropez, no sul de França, e dá nas vistas pela sua grandiosidade. Cinco anos de desenvolvimento resultaram num autêntico prédio flutuante, com capacidade para 32 hóspedes e uma centena de tripulantes. As suites estão equipadas com jacuzzi mas os convidados - e Roman, claro - podem usufruir das duas piscinas que o iate tem, uma delas com profundidade ajustável e que pode ser convertida numa pista de dança.Com mais de 162 metros de comprimento, há espaço para todas as comodidades: ginásio, spa, sauna, salão de beleza e sala de massagens. O barco integra ainda dois heliportos e uma garagem.A segurança foi um dos fatores tidos em conta na sua construção, tanto que o iate conta com vidros à prova de bala, sistema anti-míssil e um submarino com capacidade para três ocupantes que permite uma fuga rápida em caso de necessidade.