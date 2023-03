Absolvido da acusação de violação, Greenwood vai casar com a namorada

Mason Greenwood vai casar, de acordo com o 'The Sun'. O futebolista viu a vida virada do avesso desde janeiro de 2020, altura em que foi detido para interrogatório e acusado de tentativa de violação, conduta controladora e agressão.O jogador do Manchester United que não faz qualquer minuto oficial desde 22 de janeiro de 2022 foi ilibado de todas as acusações em fevereiro último e vai agora unir alianças com Harriet Robson, namorada que espera um filho comum.Apesar de ter contrato com os red devils até junho de 2025, o clube vai aguardar pelo final da temporada para perceber o que fazer com a situação de Greenwood, jogador formado no clube, e que não treina nas instalações de Manchester.