Adama Traoré recebeu convite da NFL quando estava no Barcelona

Adama Traoré, jogador do Wolverhampton, tem ganhado destaque pela velocidade e pela força que apresenta em cada jogo e, pelos vistos, a capacidade física do extremo não passou em claro... à NFL. O espanhol, de 23 anos, recebeu vários convite quando jogava no Barcelona, clube onde foi formado e que representou 2015.. A história é revelada por Romain Saiss, também jogador da equipa de Nuno Espírito Santo.





"Lembro-me de dizer-lhe 'Tu corres como um jogador de futebol americano'. Ele respondeu-me que na altura em que jogava no Barcelona houve equipas que tentaram contratá-lo", contou o médio, à 'RMC Sport'Curiosamente, apesar de trabalhar no ginásio como os colegas, Traoré não faz um trabalho específico. "Talvez ele tenha um ginásio escondido em casa, mas no treino ele nunca está a puxar barras de ferro", disse Saiss. Traoré já tinha dito o mesmo à 'Marca' em 2018. "Treino todos os dias com o meu preparador físico. As pessoas perguntam-me se levanto pesos ou se tomo alguma coisa, mas nada disso. É só prevenção e trabalho físico", explicou.Traoré tem sido uma das figuras do Wolverhampton esta época, com cinco golos em 31 partidas. Nos últimos dias, tem visto o seu nome associado a clubes como Manchester City, Liverpool e... o Barcelona.