Adebayo Akinfenwa denuncia racismo: «Chamaram-me búfalo gordo»

Adebayo Akinfenwa, popular jogador do Wycombe, veio a terreiro revelar que foi alvo de palavras racistas no duelo da passada segunda-feira, frente ao Fleetwood. O jogador de 38 anos pede que a sociedade inglesa acorde e faça mais para combater este problema.

Na 2ª mão das meias-finais do playoff da League One, que terminou empatado 2-2, beneficiando assim a formação do avançado, que conseguiu um resultado agregado de 6-3, marcando encontro com o Oxford na grande final de Wembley, o jogador foi ofendido e perdeu a paciência.

"Fui chamado de búfalo gordo por representantes do nosso adversário. Já fui alvo de vários abusos do género no passado, seja pelo meu tamanho seja pela cor da minha pele. Como futebolista enfrentei essa situação diversas vezes, com maior destaque para situações que se passaram quando jogava na Lituânia. Mas é altura de dizer basta. Temos de trabalhar para educar todos aqueles que não entendem que isto é um problema. Um búfalo é um animal negro e como homem negro acho que me desumanizaram ao associar-me a um animal negro de forma cruel. O desporto e a sociedade têm de acordar. Temos de fazer mais", são algumas das declarações mais impactantes de um longo comunicado revelado pelo jogador.

A federação inglesa já anunciou que vai investigar o tema a fundo.