Adepto detido por suspeitas de racismo no Tottenham-Chelsea

A Polícia Metropolitana de Londres anunciou esta segunda-feira ter procedido a seis detenções à margem do duelo entre Tottenham e Chelsea, uma delas relacionada com uma suspeita de racismo - as outras dizem respeito a atos violentos. Segundo o 'The Sun', este caso de racismo não estará relacionado com o incidente a envolver Antonio Rüdiger, defesa do Chelsea que terá acusado um fã do Tottenham de o ter visado com comentários de índole racista.





De resto, a Polícia Metropolitana deu ainda conta da abertura de um inquérito precisamente para investigar esses atos em torno de Rüdiger, os quais durante o encontro levaram a três avisos através do sistema sonoro de White Hart Lane. Já o Tottenham em comunicado tinha condenado a situação no domingo , prometendo também uma investigação para descobrir o autor de tais atos.