Adepto pontapeia guarda-redes do Arsenal após vitória em casa do Tottenham Ramsdale envolveu-se numa altercação com Richarlison já depois do apito final e quando ia buscar uma garrafa de água atrás da baliza foi pontapeado